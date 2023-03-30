Росавиация: прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, Южной Кореей, Вьетнамом и ЮАР

Москва, , 13:08 — REGNUM Российские авиакомпании в 2023 году смогут открыть рейсы в Мьянму, Вьетнам, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР, заявил 30 марта глава Росавиации Александр Нерадько.

Гражданская авиация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею», — сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Также прорабатывается возможность начала выполнения полётов в Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис и другие страны Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росавиации объявили о переходе российских авиакомпаний на новый режим работы в соответствии с летним расписанием. Количество рейсов по России в связи с этим возрастёт в два раза.

В том числе вырастет число рейсов за границу: на 65% больше перелётов намерены выполнить российские авиаперевозчики (3350 в неделю), на 30% — иностранные (более 2000 рейсов еженедельно).