Росавиация: количество рейсов по России увеличат вдвое

Москва, , 12:48 — REGNUM В Росавиации объявили о переходе российских авиакомпаний на новый режим работы в соответствии с летним расписанием. Количество рейсов по России в связи с этим возрастёт в два раза, говорится в сообщении ведомства.

Самолёт Boeing 737-8 MAX

«Планируемое количество рейсов в летней навигации составляет около 19,1 тыс. рейсов в неделю — это в два раза больше, чем количество фактически выполненных рейсов в период IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта — прим. ИА REGNUM) «Зима 2022/2023», — отметили в Росавиации.

Подчёркивается, что интенсивность рейсов ежегодно возрастает в тёплое время года. Авиакомпании увеличивают количество направлений, а также городов, в которые совершаются перелёты.

В том числе вырастет число рейсов за границу: на 65% больше перелётов намерены выполнить российские авиаперевозчики (3350 в неделю), на 30% — иностранные (более 2000 рейсов еженедельно).

Как сообщало ИА REGNUM, санкции стали причиной падения объёмов грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. По оценке экспертов РБК, восстановление рынка прогнозируется лишь к 2030 году.