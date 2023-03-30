Москва, 30 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Российская сторона постоянно контактирует с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, точка по вопросу Запорожской АЭС (ЗАЭС) ещё не поставлена. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 30 марта журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Киевский режим и власти США, во всех смыслах его прикрывающие, занимают в этом вопросе деструктивную позицию. Они игнорируют интересы безопасности Запорожской АЭС — ключевого ядерного объекта, крупнейшей в Европе атомной станции — и готовы принести их в жертву своим политическим амбициям, сказал дипломат.

«Мы в постоянном контакте с Гросси и в ходе его поездок в Россию, и, естественно, по линии нашего постпредства в Вене. Все в работе, пока точка не поставлена», — сообщил Рябков.

Он также заявил, что Россия передала МАГАТЭ своё видение того, как должна функционировать зона безопасности вокруг АЭС в Запорожье. Концепция зоны безопасности эволюционирует.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта глава МАГАТЭ Гросси посетил ЗАЭС, он осмотрел территорию станции и смог увидеть повреждения, появившиеся в результате обстрелов со стороны Украины. Гросси убедился, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений, заявил сопровождавший его советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.