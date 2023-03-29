Советник главы Росэнергоатома Карчаа: Гросси убедился, что на ЗАЭС не было наступательного оружия

Энергодар, Запорожская область, , 19:20 — REGNUM В ходе визита на Запорожскую АЭС глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси убедился, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений. Об этом 29 марта заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС © SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

«Гросси убедился в том, что на станции никогда не было, нет и не планируется размещения никакого наступательного вооружения», — сказал Карчаа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Гросси посетил Запорожскую АЭС. Он заявил, что в регионе усиливаются военные действия, ситуация вокруг ЗАЭС не улучшается.

Он пообещал предложить «реалистичные» меры для решения проблемы безопасности ЗАЭС, которые позволят «избежать катастроф».