Мелитополь, 30 марта, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Киев не собирается прекращать вооруженные провокации против Запорожской АЭС. Об этом 30 марта заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио КП.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«То, что они будут пытаться атаковать, — сомнений нет. Ядерный терроризм — сценарий, который ими используется, — тоже нет сомнений», — сказал Рогов.

Он отметил, что Владимир Зеленский совершил уже несколько поездок на подконтрольные Киеву территории Запорожской области — в Запорожье, Марганец и Никополь, который находятся рядом с ЗАЭС на правом берегу Днепра.

Рогов напомнил, что киевский режим готовил десятки терактов в отношении ЗАЭС, обстреливал территорию станции, осуществлял попытки десанта, проводил учения по захвату объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта на Запорожскую АЭС приезжал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. В ходе визита он пообещал предложить «реалистичные» меры для решения проблемы безопасности ЗАЭС, которые позволят избежать катастроф.

По словам советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, Гросси убедился, что на станции никогда не было и не будет наступательных вооружений.