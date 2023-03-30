ГУ МЧС Крыма: в Керчи паромная переправа возобновила работу

Симферополь, , 08:11 — REGNUM В Керчи возобновила свою работу паромная переправа. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Керченский пролив © Константин Михальчевский/РИА Новости

По её информации, движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за ухудшения погодных условий (порывы ветра до 18 метров в секунду). 28 марта в Севастопольской бухте было временно остановлено движение паромов и катеров из-за сильного ветра.