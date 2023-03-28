Севастополь, , 08:54 — REGNUM В Севастопольской бухте восстановили движение пассажирских катеров. Об этом 28 марта сообщает РИА Новости.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Пассажирские катера работают в штатном режиме, паром пока осуществлять движение не будет», — приводит агентство сообщение ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Как передавало ИА REGNUM, по информации МЧС по региону, ночью и утром 28 марта в Севастополе ожидается усиление юго-восточного ветра до 20–25 метров в секунду.