Лондон, 30 марта, 2023, 07:41 — ИА Регнум. В Британии эмоционально отреагировали на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном будущем компромиссе с Россией. Читатели Daily Mail высказали мнение по этому поводу.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев. Украина

«Наконец-то. Зеленский начинает понимать, что все «достижения» 2022 года оказались бесполезны. Но он хотя бы всё ещё жив, в то время как тысячи украинцев — нет», — написал Siancatrinkong.

«Надо было думать об этом раньше, когда соглашался на сделку с НАТО, а теперь всё — наступает крах твоей стране», — считает FDUECN.

«Конечно, компромиссы. Только не затягивай с этим, и тогда многие украинцы смогут вернуться домой целыми и невредимыми», — пожелала Mail Reader Laura.

«Запомни, Зеленский: США и НАТО будут воевать с Россией до последнего украинца!» — пригрозил CynicalContrarian1.

«Компромисс был неизбежен. Сколько украинцев погибло, пока Зеленский наслаждался славой?» — выразил согласие пользователь Thatisreallyshocking.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский рассказал об истинных причинах удержания ВСУ Артёмовска в интервью Associated Press 29 марта. По его мнению, в случае поражения, Киев быстро столкнётся с давлением международного сообщества, а внутри страны его будут подталкивать к компромиссу с Россией.