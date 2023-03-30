Минобороны РФ: огнемёты «Солнцепёк» уничтожили три опорных пункта ВСУ в ДНР
В Минобороны РФ сообщили о поражении расчётами систем «Солнцепёк» трёх опорных пунктов ВСУ в ДНР
Красный Лиман, ДНР, 30 марта, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Расчёты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение трём опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 30 марта сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По словам Савчука, разведка установила местоположение трёх опорных пунктов украинских националистов. Тяжелыми огнемётами было нанесено поражение термобарическими снарядами.
«Противник понёс потери в личном составе и технике», — добавил начальник.
Также расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» обнаружили и уничтожили беспилотники ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, работа огнемётной системы при поддержке БМ-21 «Град» позволила уничтожить огневые позиции и места дислокации живой силы ВСУ на авдеевском направлении.
Киевские боевики назвали огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.