Красный Лиман, ДНР, 30 марта, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Расчёты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение трём опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 30 марта сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

По словам Савчука, разведка установила местоположение трёх опорных пунктов украинских националистов. Тяжелыми огнемётами было нанесено поражение термобарическими снарядами.

«Противник понёс потери в личном составе и технике», — добавил начальник.

Также расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» обнаружили и уничтожили беспилотники ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, работа огнемётной системы при поддержке БМ-21 «Град» позволила уничтожить огневые позиции и места дислокации живой силы ВСУ на авдеевском направлении.

Киевские боевики назвали огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.