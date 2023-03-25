Украинские офицеры назвали ТОС-1А «Солнцепёк» самым грозным оружием российских Вооружённых сил

Донецк, , 16:43 — REGNUM Украинские военнослужащие назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.

ТОС-1А «Солнцепёк» Иван Шилов © ИА REGNUM

«При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — приводит издание «Страна. ua» слова одного из украинских офицеров.

Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии под Артёмовском Донецкой Народной Республики позволяет Вооружённым силам РФ вытеснять подразделения ВСУ с их позиций. Также под контролем артиллерии ВС России находятся все ведущие в город дороги, из-за чего снабжение оставшихся в Артёмовске украинских военных серьёзно нарушено.

Ранее командир взвода ТОС-1А «Солнцепёк» с позывным «Шкипер» рассказал, что тяжёлые огнеметные системы в зоне специальной военной операции применяются лишь в тех случаях, когда штурмовым подразделениям ВС России не удается взять какой-либо опорный пункт ВСУ.