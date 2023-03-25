Офицеры ВСУ назвали самое грозное российское оружие
Донецк, 25 марта 2023, 16:43 — REGNUM Украинские военнослужащие назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк» самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ.
«При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно», — приводит издание «Страна. ua» слова одного из украинских офицеров.
Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии под Артёмовском Донецкой Народной Республики позволяет Вооружённым силам РФ вытеснять подразделения ВСУ с их позиций. Также под контролем артиллерии ВС России находятся все ведущие в город дороги, из-за чего снабжение оставшихся в Артёмовске украинских военных серьёзно нарушено.
Ранее командир взвода ТОС-1А «Солнцепёк» с позывным «Шкипер» рассказал, что тяжёлые огнеметные системы в зоне специальной военной операции применяются лишь в тех случаях, когда штурмовым подразделениям ВС России не удается взять какой-либо опорный пункт ВСУ.