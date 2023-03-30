ТАС: ошибочная антироссийская политика США ведёт к наступлению многополярности мира и усилению Китая

Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Направленная против России политика США приводит к наступлению многополярности. К такому выводу пришёл обозреватель American Conservative Тед Снайдер.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, оказавшись отрезанной от западных рынков, Россия вынуждена налаживать связи на Востоке, ограничения фактически приблизили приход многополярности.

Для США Россия считается непосредственной угрозой, а Китай — долгосрочной. Союз Пекина и Москвы, по мнению обозревателя, является признаком «геополитического ухода от однополярности».

Многие страны попадают под давление США при отказе от санкций против России. Индия, ЮАР и Бразилия и вовсе поддерживают с Москвой партнёрские отношения, отметил Снайдер.

У стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока есть память, когда Вашингтон обвиняет Россию «в нарушении границ и государственного суверенитета», всё это «попахивает двуличием», заключил обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба считает, что США проигрывают России в борьбе за поддержку стран Африки и Азии. Западу пора понять, что в его риторике и практике развивающиеся страны отмечают многочисленные противоречия.