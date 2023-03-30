РИА Новости: украинский пленный рассказал, почему бойцы ВСУ сдаются в Артёмовске российским бойцам

Артемовск, , 04:12 — REGNUM Военнослужащие киевской армии стали сдаваться в плен в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. Об этом рассказал взятый российскими бойцами украинец Андрей Кривозуб. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.

Кривозуб рассказал, что воевал в 93-й отдельной механизированной бригаде войск Украины, в разведроте. Попал в плен 26 марта в Артёмовске.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам военнопленного, российские бойцы взяли штурмом девятиэтажный дом в Артёмовске, где находились боевики.

«У нас заканчивались боеприпасы, запросили поддержки, её не получили, и под напором ЧВК «Вагнер» приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой», — признался Кривозуб.

По словам солдата, с ним в плену обращаются хорошо, кормят. Кроме того, оказали медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.

Как сообщало ИА REGNUM, солдат киевской армии не сдержал слёз, когда рассказывал иностранным журналистам о колоссальных потерях Украины в боях с российскими войсками.