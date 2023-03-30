Украинский пленный назвал причины сдачи в плен бойцов ВСУ в Артёмовске
Артемовск, 30 марта 2023, 04:12 — REGNUM Военнослужащие киевской армии стали сдаваться в плен в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. Об этом рассказал взятый российскими бойцами украинец Андрей Кривозуб. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.
Кривозуб рассказал, что воевал в 93-й отдельной механизированной бригаде войск Украины, в разведроте. Попал в плен 26 марта в Артёмовске.
По словам военнопленного, российские бойцы взяли штурмом девятиэтажный дом в Артёмовске, где находились боевики.
«У нас заканчивались боеприпасы, запросили поддержки, её не получили, и под напором ЧВК «Вагнер» приняли решение сдаться, так как уже не могли вести бой», — признался Кривозуб.
По словам солдата, с ним в плену обращаются хорошо, кормят. Кроме того, оказали медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.
Как сообщало ИА REGNUM, солдат киевской армии не сдержал слёз, когда рассказывал иностранным журналистам о колоссальных потерях Украины в боях с российскими войсками.