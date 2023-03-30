ДНР, 30 марта, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Генеральный штаб киевской армии 29 марта, публикуя сводку, признал частичный успех Вооруженных сил России в Артёмовске. Об этом ВСУ заявили в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

В Киеве считают, что «враг продолжает штурмовые действия в Бахмуте, имеет частичный успех».

По мнению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, генеральная битва за Артёмовск может стать «величайшим» поворотом в украинском конфликте и современной истории.

ВСУ стремительно теряют на этом направлении силы.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие киевской армии стали сдаваться в плен в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов. Об этом рассказал взятый российскими бойцами в плен украинец Андрей Кривозуб.