Москва, 30 марта, 2023, 04:19 — ИА Регнум. С 30 марта вступают в силу изменения в федеральный закон «Об оружии», согласно которым подозреваемые или обвиняемые в преступлении не смогут получить лицензию на оружие.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Документом предусмотрен запрет на выдачу лицензии на оружие освобождённым судом от уголовной ответственности за совершение преступления с назначением судебного штрафа или по основаниям, которые не дают права на реабилитацию до истечения двух лет после вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В выдаче лицензии также откажут при наличии заключения об опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности по итогам проверки полиции и (или) ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Госдума приняла закон о новых видах государственных пошлин на оружие. Так, госпошлина за выдачу разрешения на ношение и использование охотничьего оружия установлена в размере 500 рублей. Аналогичная сумма предусмотрена за выдачу разрешения на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты. Пошлина за переоформление разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования на охоте составит 250 рублей.