Эксперт Леонков рассказал, чего не хватает США для создания гиперзвукового оружия

Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Для создания эффективного гиперзвукового оружия Соединённым Штатам не хватает технологий, заявил в интервью «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сразу с наскока взять гиперзвук невозможно. Да, можно заставить некий объект лететь с гиперзвуковой скоростью. Но чтобы он при этом маневрировал и точно попадал в цель — сложновыполнимая с технологической точки зрения задача», — сказал он, добавив, что России удалось достичь успеха в разработке гиперзвукового оружия при непрерывной работе в течение 50 лет.

По его словам, в США изначально планировали работать по девяти программам, в 2020 году остановились на пяти, в 2022 году их осталось три.

Сокращение программы и дополнительное привлечение специалистов из Европы, Австралии и Японии не помогли США в создании годного лётного образца, добавил эксперт.

Леонков напомнил, как в 2018 году Россия анонсировала гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Кинжал» и «Циркон», после этого в США усиленно взялись за создание гиперзвукового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress у побережья Калифорнии была выпущена ракета AGM-183A. 28 марта министр ВВС США Фрэнк Кендалл на слушаниях в Конгрессе заявил, что испытания гиперзвукового оружия успеха не имели.