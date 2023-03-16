Москва, , 16:28 — REGNUM Списания с партнёрских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries за подмену товаров приостановлены по решению онлайн-ретейлера, также отменены более 10 тыс. некорректных штрафов. Об этом говорится в сообщении компании.

Пункт выдачи заказов маркетплейса Wildberries Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Ранее у владельцев ряда партнёрских пунктов выдачи и маркетплейса Wildberries возникла конфликтная ситуация. Поводом стали штрафы, которые компания требует с ПВЗ.

«Подмены товаров — крайне чувствительная для предпринимателей, продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся, и которые нас активно поддерживают», — отметили в компании.

В Wildberries добавили, что одновременно усилили контроль за товаром и на время заморозили списания, чтобы разобраться в спорных ситуациях. За день компания рассматривает около 3 тыс. заявок по проблемным ситуациям. Диалог с предпринимателями и ПВЗ позволил отменить более 10 тыс. некорректных штрафов за подмену.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда России Антон Котяков ранее объявил, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией вокруг торговой площадки Wildberries.