Москва, , 19:32 — REGNUM Центробанк до 2022 года не мог полностью отказаться от хранения части резервов в долларах и евро, сказано в опубликованном 29 марта отчёте регулятора за 2022 год.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доллар и евро продолжали активно использоваться как в международном платежном обороте, так и в экономике и финансовой системе России, пояснили представители Центробанка.

Как сообщалось ранее, в отчёте также сказано, что, осознавая вероятность эскалации геополитической напряжённости, в ЦБ с 2014 года наращивали долю вложений в менее удобные и ликвидные, но более надёжные инструменты, доступ к которым недружественные государства не могли ограничить.