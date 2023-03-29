Москва, , 19:11 — REGNUM В Центробанке с 2014 года допускали вероятность эскалации геополитической напряжённости и ограничения возможности использования части валютных запасов России, сказано в опубликованном 29 марта отчёте ЦБ за 2022 год.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом полностью отказаться от резервов в долларах и евро до 2022 года было невозможно, поскольку эти валюты активно использовались и в международном платежном обороте, и в финансовой системе России, отметили представители регулятора.

В такой ситуации ЦБ ускоренно наращивал вложения в менее ликвидные, но более надёжные активы — золото, китайские юани и наличную иностранную валюту, добавили в Центробанке.

Как сообщалось ранее, 29 марта в ЦБ также заявили, что внешний долг России по итогам 2022 года сократился на 21,1%, до 380,5 млрд долларов, что стало минимальным значением за 15 лет (с первого квартала 2007 года). Внешний долг снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, пояснили представители регулятора.