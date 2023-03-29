Эксперт Чирков заявил, что благодаря санкциям РФ может потягаться с экономиками Запада

Москва, , 19:32 — REGNUM Россия справляется с санкциями настолько, что имеет шансы потягаться с ведущими странами Запада по темпам экономического роста. Об этом заявил ИА REGNUM экономист Максим Чирков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что в перспективе санкции в отношении страны могут повлиять на развитие её экономики.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия эффективно справляется с санкциями. Высказывания президента связаны с тем, что по прошествии года видно очень серьёзное восстановление в разных областях», — подчеркнул эксперт, основываясь на отчётах российских компаний по итогам года.

По его данным, рост в российской экономике очень серьёзный и оценивается в десятках процентов. Эксперт считает, что Путин заявил о необходимости увеличения внутреннего спроса в текущих условиях, чтобы «руководство компаний и сотрудники продолжали работать в таком же усиленном режиме», чтобы не сбавлялись темпы роста. Максим Чирков предположил, что за обеспокоенностью президента «кроется желание, чтобы рост российской экономики, который наметился уже к концу 2022 года и явно виден сейчас, продолжал усиливаться».

«Высказывания президента говорят о том, что он заинтересован, чтобы восстановительный рост продлился как можно дольше. Из-за антироссийских санкций РФ получила неплохие возможности по восстановлению экономики, возможности по обеспечению лидерских темпов роста. Это упустить нельзя. Экономические показатели России, в случае продолжения, будут самым главным доказательством того, что западные санкции абсолютно не достигли своих целей», — уверен экономист.

Он обратил внимание на то, что наложенные на РФ ограничения привели к возникновению экономических трудностей в западных странах в виде потери конкурентоспособности, инфляции, роста цен на сырьё и электроэнергию.

«На самом деле, западные страны будут главными пострадавшими в случае ведения антироссийских, антикитайских и антииранских санкций. Они теряют доверие, их финансовая структура становится менее привлекательной для инвесторов со всего мира. Сейчас сложились все условия для того, чтобы, действительно, как говорили в советское время «Догнать и перегнать Америку». Сейчас по темпам экономического роста есть шанс у России потягаться с ведущими западными странами, есть шанс обойти по темпам экономического роста», — также отметил Максим Чирков.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции в перспективе могут негативно повлиять на российскую экономику, поэтому нужно увеличить внутренний спрос, заявил 29 марта на совещании с членами правительства Владимир Путин. По его словам, динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам ЦБ по инфляции. Недопустимо ни её ускорение, ни избыточное замедление.