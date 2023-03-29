Белгородский район, Белгородская область, 29 марта, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Под обстрел ВСУ попало село Черемошное в Белгородской области. Прервано энергоснабжение нескольких населённых пунктов, сообщил 29 марта в своём телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«В настоящий момент идёт обстрел села Черемошное Белгородского района», — написал он.

Гладков подчеркнул, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Неполадки в работе энергосетей устраняют аварийные и оперативные службы. Пока ведутся ремонтные работы, абоненты будут запитаны от резервных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта ВСУ обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Никто не пострадал, были повреждены дома и хозпостройка. 22 марта в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ погиб житель села Борисовка в Волоконовском районе.