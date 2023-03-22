Белгород, , 16:10 — REGNUM В результате обстрела Белгородской области со стороны украинских военных погиб житель села Борисовка в Волоконовском районе. Об этом 22 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибший Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия.

«К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия», ― написал в сообщении в Telegram-канале глава областной администрации.

Кроме того, отметил Гладков, осколками снарядов повреждены три частных домовладения. В зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено электро — и газоснабжение на территории села.

Губернатор отметил, что аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 марта система противовоздушной обороны в Белгороде сбила две ракеты, осколки боеприпасов попали в административные и жилые здания.

Также в результате обстрела со стороны ВСУ были повреждены два вагона восстановленного поезда. Один из сбитых снарядов упал в районе одного из путей железнодорожного вокзала города. Впоследствии произошёл взрыв.