Москва, 29 марта, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Продолжительность жизни в России за 2022 год выросла на 2,7%, заявил 29 марта президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7% — за год. Сейчас она составляет 72,8 года», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Российский лидер добавил, что смертность продолжает снижаться.

«Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что более 3,5 млн жителей России вышли из бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки.