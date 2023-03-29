Основатель «СберМаркета» остаётся в реанимации после приёма иммунного препарата

Москва, , 15:51 — REGNUM Основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин, чья девушка умерла после приёма препарата для повышения иммунитета, по-прежнему находится в реанимации в Москве, сообщил 29 марта РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

«В настоящее время молодой человек по-прежнему находится в реанимации», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, студентка медицинского вуза скончалась в Москве после приёма иммуностимулирующего препарата.

По предварительным данным, девушка и её молодой человек хотели повысить иммунитет и приняли соответствующий препарат. Организована доследственная проверка.