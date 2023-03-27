СКР: в Москве студентка-медик скончалась после приёма иммуностимулятора

Москва, , 13:00 — REGNUM Студентка медицинского вуза скончалась в Москве после приёма иммуностимулирующего препарата. Организована доследственная проверка, сообщает 27 марта пресс-служба столичного главка СК России.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Девушку 2001 года рождения госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения одной из городских больниц 14 марта. Она скончалась 25 марта, врачи не смогли её спасти.

По предварительным данным, девушка и её молодой человек хотели повысить иммунитет и приняли соответствующий препарат. В рамках проверки будет установлен сам препарат, а также качество, сроки и условия его использования.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили о смерти студентки медуниверситета после употребления иностранного препарата-иммуностимулятора, купленного без назначения врача. Девушка училась на пятом курсе, принятый ею препарат был плацентарным. Молодой человек студентки находится в больнице в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года в больницу из-за отравления лекарствами попала дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алёна. Медики оказали ей необходимую помощь.