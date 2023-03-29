Москва, 29 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск планомерно уничтожает Вооружённые силы Украины. Об этом 29 марта сообщает его пресс-служба.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Битва за Бахмут (Артёмовск. — Прим.) сегодня уже практически уничтожила украинскую армию. И, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», — сказал он.

По его словам, «генеральная битва» за этот город может стать «величайшим» поворотом в украинском конфликте и современной истории.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны желает успеха российским военнослужащим, которые проявляют чудеса героизма под Артёмовском. Он напомнил, что спецоперация России на Украине продолжается, сейчас за Артёмовск идут ожесточенные бои, где российские бойцы проявляют чудеса героизма.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные почти полностью зачистили промзону Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в городе Артёмовске.