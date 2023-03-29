ДНР, 29 марта, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили узел связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и четыре украинских пункта управления в Харьковской и Херсонской областях, сообщает 29 марта Минобороны РФ. Также российские войска поразили склад боеприпасов в Харьковской области.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (29.03.2023 г.)

Наступательный характер специальной военной операции (ВСУ) на Украине принес новые потери украинским войскам. Так, до 310 военнослужащих ВСУ уничтожили российские войска на донецком направлении. На херсонском направлении потери ВСУ составили до 40 военных. Из техники потеряна артсистема М777 производства США.

До 100 человек убитыми потеряли ВСУ на краснолиманском направлении. На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены более 50 украинских военных, на купянском — более 35.

Кроме этого, средствами ПВО и стрелковым оружием за сутки уничтожено восемь украинских беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 399-й день. Накануне, 28 марта, Минобороны известило, что только за сутки на донецком, краснолиманском, купянском, херсонском, южнодонецком, запорожском направлениях потери Киева составили около 468 военных убитыми. Так, российские силы практически полностью зачистили промзону в Артёмовске и поразили пункт управления дронами ВСУ под Херсоном.