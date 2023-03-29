Москва, 29 марта, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Правительству РФ и регионам необходимо удержать рекордные темпы строительства жилья и автодорог. Об этом 29 марта заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройки

Он отметил, что в 2022 году в строительной отрасли были достигнуты рекордные результаты — и по вводу жилья, и по ремонту автомобильных дорог.

«Задача правительства и коллег в субъектах Федерации, на местах — удержать этот темп», — сказал Путин.

Он добавил, что есть определённые сложности, но на этот счёт приняты решения, в том числе выделены дополнительные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры — 315 млрд руб. в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что нельзя допустить ни ускорения темпов инфляции, ни избыточного замедления. По его словам, динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции.