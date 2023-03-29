Москва, 29 марта, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Москва и Пекин определили восемь важнейших направлений двустороннего сотрудничества. Об этом 29 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей», — сказал глава государства, добавив, что на прошлой неделе совместно с коллегами из Китая были определены важнейшие направления сотрудничества.

Как отметил президент, речь идёт о создании технологических партнёрств, взаимоувязанном развитии инфраструктуры, кооперации в финансовой сфере и реальном секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после двусторонней встречи обсуждали вопросы глобальной безопасности, в том числе инициативу Китая по Украине. По его словам, главное в этих дискуссиях — внедрение принципа неделимости безопасности в любые переговоры и договоренности.