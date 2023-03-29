Москва, 29 марта 2023, 14:42 — REGNUM На следующую неделю запланирована встреча между представителями России, Ирана, Сирии и Турции. Мероприятие состоится в Москве, сообщил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

Хосейн Амир Абдоллахиан
Хосейн Амир Абдоллахиан
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран

Встреча будет проходить на уровне заместителей министров, отметил он. Цель переговоров — урегулирование ситуации в Сирии.

Ранее встречу представителей стран в Москве анонсировал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года в Москве прошли консультации министров обороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Обсуждалось намерение создать совместную трёхстороннюю комиссию, встреча представителей МИД позиционировалась как следующий этап переговоров.