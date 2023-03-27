Замглавы МИД РФ Богданов анонсировал встречу с представителями Турции, Ирана и Сирии

Москва, , 10:35 — REGNUM Заместители министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии проведут переговоры в ближайшее время. Об этом сообщил 27 марта спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российская сторона готовится к встрече, отметил он, не сообщив других подробностей.

«Я думаю, что скоро. Надеемся», — сказал Богданов ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по урегулированию ситуации в Сирии с участием Турции и Ирана должны пройти в Москве. Ранее в марте Богданов заявил, что российская сторона готовит встречу и ждёт подтверждения от остальных участников. В конце 2022 года в Москве прошли консультации министров обороны России, Сирии и Турции в рамках процесса нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Стороны договорились о создании совместной трёхсторонней комиссии. Следующим этапом должна стать встреча министров иностранных дел.