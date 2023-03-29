Москва, , 14:31 — REGNUM Россия рассчитывает, что трения в отношениях Ирана и Азербайджана вскоре будут устранены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 29 марта на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Сергей Лавров Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы надеемся, что нынешние трения в отношениях Баку и Тегерана имеют временный характер и будут как можно скорее преодолены», — сказал Лавров.

Он добавил, что устранение трений поможет продвижению трёхстороннего сотрудничества с участием России, Ирана и Азербайджана, в том числе в контексте развития международного транспортного сообщения. Российская сторона готова помогать дружественным странам в разрешении проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, Иран и Азербайджан должны учредить логистического оператора для перевозок на маршруте «Север — Юг», который рассматривается как альтернатива Суэцкому каналу. Коридор должен обеспечить транспортную связь между Россией и Индией через Иран.