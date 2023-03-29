Нью-Дели, 29 марта, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), поучаствовать в антитеррористических учениях «Мирная миссия», которые пройдут в августе в Челябинской области. Об этом он заявил 29 марта на встрече с коллегами по организации в Нью-Дели.

Министерство обороны России ШОС

Патрушев отметил, что участники ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество. Так, успешно реализуется программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, рассчитанная на 2022–2024 годы.

«Приглашаем все страны — члены ШОС принять участие в учениях «Мирная миссия», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что проведение антитеррористических мероприятий имеет важное практическое значение. Высоко оценены итоги учений «Манесар — Антитеррор», которые прошли в 2022 году в Индии, а также специальные пограничные операции по пресечению противоправной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что очередные антитеррористические командно-штабные учения стран ШОС «Мирная миссия — 2023» пройдут на российской территории. Местом их проведения выбран полигон Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области.