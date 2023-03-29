Новосибирск, 29 марта, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Суд в Новосибирской области приговорил к исправительным работам бывшего депутата Сергея Мамонтова, который бросил на месте ДТП сбитого им шестилетнего мальчика. Об этом сообщает 29 марта пресс-служба прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Судебный приговор

В октябре 2022 года в городе Татарске Мамонтов, управляя автомобилем Toyota RAV4, сбил и переехал ребёнка. Он вышел из машины, походил вокруг лежащего на дороге мальчика, попытался поднять его, развёл руками и уехал. Происшествие попало на видео, которое разошлось по СМИ и соцсетям.

Мировой суд Татарского судебного района признал 67-летнего экс-депутата виновным по статье о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии (ст. 125 УК РФ). Мамонтову назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Суд повторно рассматривал дело после того, как в конце минувшего года оно было закрыто за примирением сторон. Это решение обжаловала прокуратура.

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Как сообщало ИА REGNUM, после ДТП Мамонтов был отстранён от должности депутата Татарского района и исключён из партии «Единая Россия». Свою вину он полностью признал.