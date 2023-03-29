Херсон, 29 марта, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими дронами около Херсона, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, «на херсонском направлении артиллерийским расчетом 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа нанесено огневое поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами в районе города Херсон».

Потери противника в живой силе составили более десяти человек.

Около населённых пунктов Песчановка и Алёшки комплексы радиоэлектронной борьбы группировки «Днепр» подавили пять дронов ВСУ. В районе населённого пункта Тягинка ВС России уничтожили украинскую 155-миллиметровую гаубицу М777, добавил Кодрян.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 марта военнослужащие России нанесли серьёзный удар по подразделению ВСУ в промышленном районе Херсона. Уничтожены около 20 военнослужащих и три единицы автомобильной техники. Ещё 18 украинцев получили ранения различной степени тяжести.