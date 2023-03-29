Москва, 29 марта, 2023, 04:23 — ИА Регнум. В минобороны Украины заявили, что ВСУ начали получать от западных союзников бронетехнику для контрнаступления в зоне спецоперации. На вооружение украинские подразделения якобы уже получили танки Challenger 2, БТР Stryker, БМП Marder и бронированные автомобили Cougar.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал «МК», что настоящую опасность для российских военных из всего этого списка представляют только танки Challenger и БТР Marder. При этом Cougar — это бронированный внедорожник, предназначенный для разгона митингов, а не для ведения боевых действий.

Что же касается БТР Stryker, который двигается только по твёрдому грунту, то это очень высокая машина, которая может иметь 105-мм пушку. Крапивник пояснил, что при выстрелах с боковых позиций есть вероятность, что БТР перевернётся.

По словам эксперта, всей этой техники может хватить на одну бригаду, которой крайне мало для масштабного наступления. По-настоящему квалифицированных солдат у Украины практически нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на военных полигонах Великобритании украинские танкисты проходили обучение по управлению западной техникой и поражению целей. Только 20% от общего числа «студентов» ВСУ сдали выпускные экзамены, многие не набрали и минимальных баллов.

Возвращаться в армию солдаты не хотят.