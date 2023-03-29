ВСУ получили БТР Stryker, которые опрокидываются от своего выстрела
МК: ВСУ получили от Запада БТР Stryker, которые опрокидываются от своего же выстрела
Москва, 29 марта, 2023, 04:23 — ИА Регнум. В минобороны Украины заявили, что ВСУ начали получать от западных союзников бронетехнику для контрнаступления в зоне спецоперации. На вооружение украинские подразделения якобы уже получили танки Challenger 2, БТР Stryker, БМП Marder и бронированные автомобили Cougar.
Бывший офицер армии США Станислав Крапивник рассказал «МК», что настоящую опасность для российских военных из всего этого списка представляют только танки Challenger и БТР Marder. При этом Cougar — это бронированный внедорожник, предназначенный для разгона митингов, а не для ведения боевых действий.
Что же касается БТР Stryker, который двигается только по твёрдому грунту, то это очень высокая машина, которая может иметь 105-мм пушку. Крапивник пояснил, что при выстрелах с боковых позиций есть вероятность, что БТР перевернётся.
По словам эксперта, всей этой техники может хватить на одну бригаду, которой крайне мало для масштабного наступления. По-настоящему квалифицированных солдат у Украины практически нет.
Как сообщало ИА REGNUM, на военных полигонах Великобритании украинские танкисты проходили обучение по управлению западной техникой и поражению целей. Только 20% от общего числа «студентов» ВСУ сдали выпускные экзамены, многие не набрали и минимальных баллов.
Возвращаться в армию солдаты не хотят.