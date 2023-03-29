The Guardian: танкисты ВСУ не хотят возвращаться домой после обучения в Великобритании

Лондон, , 01:43 — REGNUM На военных полигонах Великобритании украинские танкисты проходили обучение по управлению западной техникой и поражению целей. По информации британской газеты The Guardian, только 20% от общего числа «студентов» ВСУ сдали выпускные экзамены, многие не набрали и минимальных баллов.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

По словам военного инструктора Джона Батлера, украинские солдаты пренебрежительно относились к обучению, многие сбегали и практически сразу отказывались возвращаться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, курс обучения украинских танкистов продолжался несколько недель.

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