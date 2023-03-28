Глазго, Великобритания, 29 марта, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Отборочный матч Евро-2024 группы А, который проходил в Глазго, закончился первым с 2014 года поражением сборной Испании. Победу со счетом 2:0 одержала команда Шотландии, сообщает «СЭ».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Оба мяча на счету Скотта Мактоминея, которые были забиты в ворота соперников на 7-й и 51-й минутах встречи.

В итоге сборная Шотландии с шестью очками занимает первую строчку в группе А, Испания, набравшая три очка, — вторую.

Последний раз сборная Испании уступала в квалификационном матче чемпионата Европы по футболу в октябре 2014 года, проиграв тогда со счетом 1:2 команде Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная команда Казахстана одержала победу в футбольном матче с командой Дании. Счет игры 3:2. Встреча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года прошла 26 марта в Астане.