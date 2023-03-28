Джанкой, Крым, , 22:22 — REGNUM В Джанкойском районе Крыма в результате ДТП на железнодорожном переезде погибли четыре человека, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС по республике.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла около посёлка городского типа Вольное. После столкновения пассажирского поезда с автомобилем Scoda Octavia на железнодорожном переезде движение железнодорожного транспорта было приостановлено.

По предварительным данным, погибли находившиеся в автомобиле двое взрослых и двое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Джанкойском районе Крыма произошла авария с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса. ДТП случилось недалеко от села Победное, пострадал один человек.