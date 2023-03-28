Вашингтон, 28 марта, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Американские разведывательные аппараты вынуждены не приближаться к Крыму ближе чем на 75 километров после падения в Чёрное море беспилотника. Это негативно сказывается на качестве получаемых США данных, сообщило CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Cу-27 и MQ 9 Reaper

Спутники, которые также пытаются следить за происходящим в Крыму, не могут компенсировать нехватку информации, недополученную от дронов, также отметило издание.

Министерство обороны Соединённых Штатов теперь вынуждено следить за тем, чтобы беспилотники не подлетали к Крыму слишком близко. «Аппетит» Пентагона снова летать по ранее используемым маршрутам в Чёрном море пока остаётся неудовлетворённым, отмечено в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин 28 марта отказался ответить на вопрос о возможной корректировке маршрутов после ЧП и заявил о продолжении полётов по «необходимым маршрутам».

Дрон MQ-9 утонул в Чёрном море после контакта с истребителем Су-27 14 марта. БПЛА летел в сторону Крыма с выключенными транспондерами, нарушая границы воздушного пространства, временно установленные в связи с проведением спецоперации.