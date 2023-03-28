Париж, 28 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Во Франции объявили о роспуске экологического движения «Восстания земли». Об этом министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен написал в своём аккаунте социальной сети Twitter.

Жюльен Маттиа/РИА Новости Сотрудник полиции во Франции

Решение о роспуске было принято после того, как активисты устроили беспорядки, в ходе которых пострадали десятки человек, включая сотрудников правопорядка.

«Повторяющиеся акты насилия, нападения на силы правопорядка, призывы к восстанию… «Восстания земли» продемонстрировали в Сент-Солине угрозу, которую они представляют», — написал министр, добавив, что берёт на себя ответственность за начало процедуры роспуска движения.

Напомним, что 25 февраля во французском Сент-Солине прошла демонстрация, в рамках которой активисты призывали выступить против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже 28 марта началась очередная акция протеста, участие в ней принимают несколько десятков тысяч человек. Протестующие требуют отмены пенсионной реформы, некоторые из участников акции также призывают президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку.