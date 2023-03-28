Тегеран, 28 марта, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отправился в Москву, сообщили в ведомстве 28 марта.

Михаил Джапаридзе/POOL/РИА Новости Хосейн Амир Абдоллахиан

Предполагается, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, а также региональная и международная повестка дня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Лавров и Абдоллахиан обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Сирии, Афганистане и Закавказье.

Ранее также сообщалось, что в ближайшее время заместители министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии проведут переговоры и обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.