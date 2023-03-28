Вашингтон, 28 марта, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Последние испытания гиперзвукового оружия в США не имели успеха. Об этом 28 марта заявил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл на слушаниях в Конгрессе.

(сс) Michael J. Pausic Фрэнк Кендалл

«Те испытания, которые мы только что провели, не были успешны. Мы не получили данные, которые были нам нужны», — сказал Кендалл.

Испытания были проведены 13 марта, когда с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress у побережья Калифорнии была выпущена ракета AGM-183A.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта член палаты представителей Конгресса США Даг Лэмборн заявил, что американские разработчики гиперзвукового оружия должны усилить свою деятельность, поскольку США значительно отстают в этой сфере от Китая.