Вашингтон, 28 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. В США считают, что в настоящее время Киев не нуждается в поставках истребителей американского производства, однако эта техника может понадобиться Украине в будущем. Такое мнение выразил министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Это не поможет им в текущей борьбе», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса, отвечая на вопрос о необходимости предоставления истребителей F-16.

Глава Пентагона отметил, что в будущем у киевского режима есть шанс на получение воздушных судов. Он также акцентировал внимание на том, что если администрация президента США Джо Байдена примет решение о поставках, то Украина сможет получить истребители не раньше, чем через 18 месяцев.

По его мнению, больше всего ВСУ нуждаются в средствах ПВО, а также ракетах дальнего действия и бронетехнике.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если текущий конфликт не будет урегулирован.