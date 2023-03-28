Вашингтон, 28 марта, 2023, 18:30 — ИА Регнум. США наращивают производство самолётов пятого поколения F-35 и истребителей F-15 EX. Об этом 28 марта сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

«Мы увеличиваем производство F-35 и F-15 EX», — сказал Кендалл, не приведя никаких цифр.

23 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что США направят устаревшие штурмовики A-10 на Ближний Восток. При этом более современные самолёты Вашингтон планирует перебросить в Тихоокеанский регион и Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предоставление Турции модернизированных истребителей F-16 будет способствовать укреплению НАТО в целом.