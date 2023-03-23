Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Устаревшие штурмовики A-10 Соединённые Штаты Америки направят на Ближний Восток, при этом более современные боевые самолёты Вашингтон планирует перебросить в Тихоокеанский регион и Европу. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает газета The Wall Street Journal.

A-10 U.S. Air Force photo by Master Sgt. William Greer

Издание отмечает, что такое решение принято для усиления присутствия американских ВВС в рамках «масштабного плана Вашингтона по сдерживанию России и КНР».

«Согласно новому плану, в регионе будет базироваться эскадрилья А-10, а также две эскадрильи F-15E и F-16. Эскадрильи, дислоцированные там, обычно насчитывают около 12 самолётов», — уточняется в статье.

Переброска штурмовиков запланирована на апрель.

Ранее американские ВВС неоднократно запрашивали разрешение начать списание А-10, поэтому такое распределение сил вызвало удивление в военных кругах США.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВВС США приняло решение о продлении срока службы штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II до 2040 года. При этом ранее в военном ведомстве США активно обсуждался вопрос списания этого самолёта из-за его категорической неспособности преодолевать современные системы войсковой ПВО, такие как «Тор-М2/М3», «Бук-М2» и «Тунгуска», которые легко уничтожат A-10 Thunderbolt даже на пределе радиуса действия.

Тем не менее в составе ВВС США насчитывается 281 штурмовик A-10 Thunderbolt. Это число планируют сократить до 237 машин, проведя их модернизацию для превращения в самолёт управления дронами, которые должны непосредственно контактировать с зоной ПВО противника.