Глава Пентагона заявил о намерении продолжить запуск дронов над Черным морем

Вашингтон, , 18:39 — REGNUM В США не восприняли инцидент с падением американского беспилотника в Чёрное море как повод прекратить полёты на этой территории. Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин 28 марта в своём выступлении в Конгрессе страны отказался ответить на вопрос о возможной корректировке маршрутов после ЧП и заявил о продолжении полётов по «необходимым маршрутам».

Ллойд Остин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации», — подчеркнул Остин.

Он отказался обсуждать информацию о ревизии, проводимой американскими военными по операциям в районе Крыма, и предложил перенести разговор по этому вопросу на закрытую сессию парламента США. Остин также не стал отвечать на вопрос о том, продолжены ли полёты американских дронов на участке, где беспилотник ранее упал после встречи с российским самолётом СУ-27.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта дрон MQ-9 утонул в Чёрном море после контакта с истребителем СУ-27. БПЛА летел в сторону Крыма с выключенными транспондерами. После этого в России США напомнили о границах воздушного пространства, временного установленных в связи с проведением спецоперации.