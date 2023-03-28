Москва, 28 марта, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату парламента законопроект об особенностях проведения выборов в новых регионах России, документ размещен в электронной базе 28 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Особенности реализации «отдельных положений законодательства о выборах» могут быть определены властями новых регионов страны самостоятельно, а ЦИК должен будет провести экспертизу таких законов, сказано в проекте.

Таким образом будут обеспечены избирательные права граждан, при этом будет учтена ситуация в сфере безопасности в том или ином регионе в момент проведения выборов, полагают авторы законопроекта.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года во время ежегодного отчета в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что интеграцию новых регионов России нужно продолжать и что задачей правительства страны будет перезапуск экономики этих территорий.