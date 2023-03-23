Мишустин: следующая задача в интеграции новых регионов — перезапуск экономики

Москва, , 14:14 — REGNUM Интеграцию новых регионов России нужно продолжать, и новой задачей правительства страны в этом направлении будет перезапуск экономики этих территорий. Об этом 23 марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша следующая задача — перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса: металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. А аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости. Особенно в Херсонской и Запорожской областях», — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что в новых регионах прекратили работать многие предприятия. Их нужно будет восстанавливать, а где-то проводить глубокую модернизацию. Для этого будут использоваться механизмы господдержки, которые существуют на данный момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что санкции нанесли по российской экономике удар, подобного которому еще не было в новейшей истории. При этом российский бизнес успешно адаптировался к новым условиям.