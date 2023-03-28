Манила, 28 марта, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Филиппины прекратят все контакты с Международным уголовным судом (МУС) после того, как он отклонил призыв правительства страны приостановить расследование убийств, связанных с «войной с наркотиками». Об этом заявил глава государства Фердинанд Маркос — младший.

EPA/MARK R. CRISTINO/ТАСС Памятник Ризалю. Манила

«На этом все наше участие в работе МУС заканчивается. Апелляция провалилась, и, на наш взгляд, мы больше ничего не можем сделать», — приводит его слова издание Inquirer.

Он также добавил, что в настоящее время власти Филиппин, по сути, прекращают любые контакты и любое общение с Международным уголовным судом.

Глава государства пояснил, что власти страны не будут сотрудничать с этим судом из-за серьёзных вопросов о его юрисдикции, а также из-за вмешательства во внутренние дела и нападках на суверенитет государства.

Отмечается, что апелляционная палата МУС отклонила просьбу правительства Филиппин приостановить расследование убийств, совершенных во время кровавой войны экс-президента страны Родриго Дутерте с организаторами незаконного оборота наркотиков.

Как передавало ИА REGNUM, Филиппины вышли из МУС в 2019 году после того, как суд начал предварительное расследование действий Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками. В начале своего президентского срока в середине 2016 года Родриго Дутерте начал широкомасштабные аресты. В ходе операции по борьбе с наркотиками Дутерте уполномочил полицию убивать всех торговцев наркотиками, а также всех тех, кто употребляет наркотические вещества. Власти Филиппин считают, что запрос МУС о расследовании «оскорбителен», потому что это означает, что система правосудия в стране признана нефункциональной.