Манила, , 08:52 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в расследовании деятельности его администрации по борьбе с наркотиками, сообщает CNN Indonesia.

Филиппины вышли из МУС в 2019 году после того, как суд начал предварительное расследование действий Родриго Дутерте по борьбе с наркотиками.

В начале своего президентского срока в середине 2016 года Родриго Дутерте начал широкомасштабные аресты. В ходе операции по борьбе с наркотиками Дутерте уполномочил полицию убивать всех торговцев наркотиками, а также всех тех, кто употребляет наркотические вещества.

По предварительным данным, в период с 2016 по 2019 годы на Филиппинах убили тысячи мирных жителей без прохождения четкого судебного разбирательства.

«Имеющаяся информация указывает на то, что сотрудники филиппинской национальной полиции незаконно убили тысячи мирных жителей», — говорится в заявлении Международного уголовного суда.

Власти Филиппин считают, что запрос МУС о расследовании «оскорбителен», потому что это означает, что система правосудия в стране признана нефункциональной.